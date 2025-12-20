Μουράτος: «Έχουμε τον χαρακτήρα να ανταπεξέλθουμε κόντρα στον Άρη»

Ο Βασίλης Μουράτος υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει τον χαρακτήρα και το ταλέντο για να ανταπεξέλθει κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Τα όσα είπε:

«Έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό μομέντουμ όσον αφορά την απόδοση μας στο γήπεδο, αλλά και την ψυχολογία μας. Η ομάδα δείχνει να βρίσκει πολύ καλό ρυθμό, είναι πολύ ξεκάθαροι οι ρόλοι μας, έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε στους εαυτούς μας.

Μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Θεωρώ την έδρα του Άρη ίσως την πιο δύσκολη στο πρωτάθλημα, το οποίο συνδυαστικά και με το γεγονός ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα με πλούσιο ρόστερ, γεμάτο ταλέντο επιθετικά, κάνει την αποστολή μας ακόμη πιο δύσκολη. Έχουμε τον χαρακτήρα, το ταλέντο και την ποιότητα για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε και πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσουμε».