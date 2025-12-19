Καταγγελία της Βαλένθια στην Euroleague για την συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι

Η Βαλένθια θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Euroleague την συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Βαλένθια αναμετρήθηκε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο «Pais Arena Jerusalem» και γνώρισε την ήττα με 85-82.

H ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Euroleague για την συμπεριφορά των οπαδών των γηπεδούχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Βαλένθια, η οποία βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την EuroLeague καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα καταθέσει αύριο επίσημη καταγγελία, προσκομίζοντας φωτογραφικά στοιχεία, σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά των φιλάθλων της Μακάμπι.

Συμπεριφορές όπως οι σημερινές, με ρατσιστικές ύβρεις και επανειλημμένες λεκτικές επιθέσεις κατά του συλλόγου και του προπονητή μας, Πέδρο Μαρτίνεθ, καθώς και με την παρεμπόδιση της πραγματοποίησης της μεταγενέστερης τηλεοπτικής συνέντευξης του, πλήττουν όχι μόνο τη διοργάνωση αλλά και το άθλημά μας γενικότερα και είναι απολύτως απαράδεκτες σε μια μπασκετική αρένα».