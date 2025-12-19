Σκαριόλο: «Η άμυνά μας στον Ιφί λειτούργησε»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Παρί στάθηκε στην άμυνα των Μαδριλένων πάνω στον Ναντίρ Ιφί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα παιχνίδι που λάτρεψαν οι οπαδοί, με δύο ομάδες να παίζουν με ταχύτητα, ένταση, ενέργεια, χαρακτήρα, θεαματικές φάσεις και μεγάλη αποφασιστικότητα, με σημαντική προσπάθεια. Ήταν μια νίκη από μια δυνατή ομάδα εναντίον ενός αντιπάλου που έπαιξε πολύ καλά, απαντώντας με τεράστια ενέργεια, ρυθμό και ακρίβεια. Η άμυνα στον Ιφί λειτούργησε και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά με μια ομάδα αυτής της ποιότητας και ταλέντου, εμφανίστηκαν άλλες προκλήσεις.

Υπήρχε πραγματικά καλή προσέλευση κόσμου και νομίζω ότι απόλαυσαν ένα καλό παιχνίδι. Είδαν την ομάδα τους να παλεύει και να ανταγωνίζεται, χωρίς να τα παρατάει ποτέ και να παραμένει συγκεντρωμένη ακόμα και όταν ο πίνακας σκορ έδειχνε μια μικρή διαφορά. Ξέραμε ότι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με αυτόν τον ρυθμό έπρεπε να το περιμένουμε αυτό και να μην αγχωθούμε. Είναι σημαντικό ότι, παρά το μάλλον δύσκολο παιχνίδι και τα τόσα πολλά παιχνίδια στη σειρά, στο τέλος βρήκαμε την ενέργεια να τρέξουμε όταν χρειαζόταν, να αμυνθούμε, να παλέψουμε και να κυνηγήσουμε τις μπάλες που έπεφταν».