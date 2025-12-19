Άπαντες παρόντες ενόψει Περιστέρι στον Άρη

Ο ΑΡΗΣ Betsson υποδέχεται αύριο (20/12, 18:15, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Ιγκόρ Μίλισιτς να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση.

Ο ΑΡΗΣ Betsson υποδέχεται αύριο (20/12, 18:15, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι Betsson, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς μετρά δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να αυξήσει το σερί της, απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία μετρά μία νίκη παραπάνω έως τώρα (5-4).

Η προετοιμασία του ΑΡΗ Betsson συνεχίστηκε σήμερα Παρασκευή (19/12) με μία μεσημεριανή προπόνηση, στην οποία ο κόουτς της ομάδας είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Αγγέλου: «Πιστεύουμε στο γεμάτο ρόστερ μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλισιτς, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που βάσει αποτελεσμάτων βρίσκονται σε πολύ καλό φεγγάρι. Για μας όλα τα ματς μέσα στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικά και για το πλασάρισμα στον πρώτο γύρο λόγω του Κυπέλλου.

Το Περιστέρι είναι φέτος η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ο κόουτς Ξανθόπουλος έχει δομήσει μια ομάδα με πολύ σαφείς ρόλους και προπονητική προσέγγιση. Θα είναι για μας ένα τεστ στο κομμάτι της τακτικής, αν θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου.

Είναι ευλογία για μας ότι έχουμε χτίσει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων και σε κάθε ένα από αυτά τα νικηφόρα παιχνίδια είναι διαφορετικοί οι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και είναι καθοριστικοί για το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε στο γεμάτο ρόστερ μας και ελπίζουμε ότι και αύριο θα βρεθούν 2-3 παίκτες σε καλή μέρα για να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε το παιχνίδι».