ΠΑΟΚ: Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο για προπόνηση ενόψει Πανιωνίου

O ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο.

Όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

«Με τον χρόνο προετοιμασίας να είναι ελάχιστος, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Stoiximan GBL, με τον εντός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20/12 στις 16:00.

Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς και η ομάδα μας θέλει να συνεχίσει το σερί νικών που έχει και να διατηρήσει τη θέση της στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο γήπεδο, για την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική».

Σήμερα (19/12) αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος επρόκειτο να βρίσκεται στην αποστολή του αυριανού αγώνα με τον Πανιώνιο.