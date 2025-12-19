ΚΑΕ Άρης: «Δίνουμε (νέα) «πνοή ελπίδας» στους συνανθρώπους μας»

"Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson τείνει για ακόμα μία φορά χείρα βοηθείας στους συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ:

"Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson τείνει για ακόμα μία φορά χείρα βοηθείας στους συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.

Το Σάββατο 20/12, πριν από τον αγώνα με το Περιστέρι Betsson (ξεκινά στις 18:15), η ομάδα μας θα συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης, ενισχύοντας την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα ενός μήνα που λαμβάνει χώρα παρόμοια πρωτοβουλία, μετά από τον αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola και στόχος είναι να δώσουμε (άλλη) μια «πνοή ελπίδας», ενόψει και των Άγιων Ημερών που έρχονται.

Καλούμε τους φίλους του ΑΡΗ Betsson να προσκομίσουν στον χώρο έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ, από τις 16:00 του Σαββάτου, τα εξής, μη χρησιμοποιημένα, προϊόντα:

- Αθλητικά είδη (μπάλες, παπούτσια)

- ⁠Ρούχα, φόρμες, μπλούζες

- ⁠Βιβλία

- ⁠Παιχνίδια

Επίσης:

- Τρόφιμα μακράς διαρκείας

- ⁠Είδη για πρωινό παιδιών (δημητριακά, μαρμελάδες, αλείμματα πραλίνας, μπισκότα, μπάρες δημητριακών).

Επίσης, είναι ευπρόσδεκτοι εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν στην ετοιμασία των δεμάτων και δώρων για τις οικογένειες, στις ημερομηνίες 21-22-23/12/25. Για περισσοτερες πληροφορίες επικοινωνηστε στο [email protected] ή στο τηλ 6945589654 ή μέσω του Facebook και Instagram της «ΠΝΟΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»."