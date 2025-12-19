Παναθηναϊκός ενωμένος: Καλεί τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου αύριο στο ΟΑΚΑ!

Με ποστάρισμα της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όχι μόνο συγχαίρει τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ για τον διπλό θρίαμβο επί του Ερυθρού Αστέρα αλλά τις καλεί όλες να πάρουν θέση στο ΟΑΚΑ αύριο για ένα ζεστό χειροκρότημα, στον αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο Επτάστερος υποδέχεται το Σάββατο (20/12) τον Ηρακλή στο "Telecom Center" και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου να βρεθούν στο γήπεδο για να αποθεωθούν από τον κόσμο της ομάδας, έπειτα τη σπουδαία πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μας για την πρόκρισή της στη φάση των 16 του EuroCup Γυναικών, έπειτα από τις δύο νίκες της επί του Ερυθρού Αστέρα.

Το Σάββατο, στον αγώνα με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), η Σελέν Ερντέμ και οι αθλήτριές της θα βρεθούν στο Telekom Center Athens για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την μεγάλη τους επιτυχία.

Σας περιμένουμε όλους στο «σπίτι» μας για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2025 με την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της χρονιάς!

Κλείστε το εισιτήριό σας τώρα!