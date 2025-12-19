Η εξήγηση γύρω από το φαινόμενο του Παναθηναϊκού της Σελέν Ερντέμ…

Λίγο πριν φύγει το 2025 τα κορίτσια του «τριφυλλιού» έκανε μια τεράστια πρόκριση με τον Ερυθρό Αστέρα και συνεχίζουν αήττητα στην Ελλάδα, με νίκες στις έδρες Ολυμπιακού και Αθηναϊκού.



Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν έρχεται συμπτωματικά. Ίσως συμβεί για ένα ματς, για μια βδομάδα, όχι όμως παραπάνω. Ειδικά όταν ένα αθλητικό σύνολο είναι εμφατικά ανώτερο από τον ανταγωνισμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδεικνύει την εξαιρετική του κατάσταση.



Ψάχνοντας να βρούμε την καλύτερη ομάδα από τα τμήματα των μεγάλων συλλόγων σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν ουσιαστικά, διαπιστώνουμε σύνολα που «ψάχνονται» κάποιες περιόδους, ανεβάζουν στροφές κατά διαστήματα. Σταθερότητα δεν υπάρχει και είναι κάτι λογικό.



Τα αποτελέσματα ποικίλουν για τους περισσότερους. Εντυπωσιακές νίκες, κακές απώλειες. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, δεν σηκώνει συζήτηση το ποια είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ποια είναι η μέχρι τώρα κορυφαία ομάδα της σεζόν.



Ασυζητητί ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών. Ένα γκρουπ που «γεμίζει» με το μπάσκετ που παίζει, παίρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα και δεν εμφανίζει ίχνος αλαζονείας ή έπαρσης. Διατηρώντας έναν χαρακτήρα winner, αλλά και ταυτόχρονα «διψασμένο» για επιτυχία.



Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ και του εξαιρετικού σταφ που έχει γύρω της, ένα εντυπωσιακό σύνολο που δημιουργήθηκε με καλές επιλογές ξένων και ελληνικό ταλέντο. Χωρίς… φανφάρες και με δουλειά. Μην ξεχνάμε πως όταν ξεκινούσε η σεζόν, όλοι έστρεφαν το βλέμμα τους στον Αθηναϊκό για τα χρήματα που «πέφτουν» εκεί, στον Ολυμπιακό που πάντα θέλει να εντυπωσιάζει. Ο Παναθηναϊκός κράτησε χαμηλό προφίλ και ασχολήθηκε με την ουσία: Το μπάσκετ.



Έως τώρα, λίγο πριν ολοκληρωθεί το 2025, το «τριφύλλι» είναι αήττητο εντός συνόρων, έχοντας μάλιστα νικήσει στην έδρα και του Αθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Παρότι χρειάστηκε στο ένα γήπεδο να νικήσει και τους διαιτητές, ενώ στο άλλο υπήρξε μέχρι και ανάγκη γρήγορης αποχώρησης λόγω εισόδου στον αγωνιστικών χώρων ατόμων που δεν έδειχναν να έχουν φιλικές διαθέσεις.



Στην Ευρώπη η πρόκριση ήρθε εύκολα από τον όμιλο του EuroCup κι εκεί οι περισσότεροι θεωρούσαν πως η πορεία τελείωσε. Γιατί ήρθε αντίπαλος ο πανίσχυρος Ερυθρός Αστέρας, που… ισοπέδωνε όποιον έβρισκε στο δρόμο του. Αυτή την εξαιρετική ομάδα, ο Παναθηναϊκός τη νίκησε δύο φορές και πέρασε σχετικά εύκολα στις «16» του θεσμού.

Εκεί θα έχει νέα ευκαιρία καθώς η πολωνική Ζαγκλέμπιε είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο ο τραυματισμός της Ιωάννα Χατζηλεοντή που μαζί με την Κριμίλη κάνουν απίθανα πράγματα στο πρώτο μισό της σεζόν αφήνει μία πικρή γεύση στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού διότι δεν παύει να είναι ο βασικός στόχος το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και στις 03/01 το τριφύλλι παίζει ματς… μισό πρωτάθλημα με τον Αθηναϊκό στη Λεωφόρο. Εκεί όπου αν κερδίσει το κάνει 2-0 και παίρνει πλεονέκτημα έδρας για τους τελικούς…

Αυτή η ομάδα όμως έχει αποδείξει φέτος ότι ξέρει να κερδίζει και κάθε αντιξοότητα. Χθες στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα η Ερντέμ είχε 5 παίκτριες διαθέσιμες και θα το πήγαινε χωρίς αλλαγή μέχρι το φινάλε. Στο 35’ αποβλήθηκε η Σεντόνα Πρινς και τότε αποφάσισε να ρίξει στο ματς την αρχηγό Φαίη Κωτούλα που την έβγαλε ασπροπρόσωπη!

Το χάρισμα της Σελέν είναι τέτοιο που μεταδίδει στους πάντες ότι μπορούν, περνάει σε όλη την ομάδα το αίσθημα του νικητή και το never give up. Κι όταν σε ένα σύνολο κοριτσιών, δεν βρίσκεις μια να έχει κακό λόγο για την προπονήτρια, τότε καταλαβαίνεις γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ και τρεις μήνες στα παρκέ όλης της Ευρώπης δεν έτυχε… πέτυχε!

ΥΓ1. Κι έρχεται και η Σταμολάμπρου…

ΥΓ2. Μεταγραφή της χρονιάς στο μπάσκετ γυναικών η Ιωάννα Κριμίλη. Το κορίτσι αυτό είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ αλλά είναι και το παρόν. Τι δίδυμο έχει φτιάξει μαζί με τη Χατζηλεοντή…