Αταμάν: «Όταν παίζουμε έτσι, είμαστε καλύτερoι από τους πρώτους» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού Aktor μετά την back to back νίκη των Πρασίνων στη διαβολοβδομάδα.

Ο Επτάστερος επέστρεψε εμφατικά στις νίκες στη Euroleague, κερδίζοντας πρώτα την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε μέσα στην έδρα της κι έπειτα την πρωτοπόρο της βαθμολογίας στη φετινή διοργάνωση, Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν έσπευσε να συγχαρεί τους παίκτες του στα αποδυτήρια, λέγοντάς τους πως:

«Συγχαρητήρια, κάνατε μια τέλεια διπλή αγωνιστική. Επίσης κάνατε μεγάλη προσπάθεια μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, όπου κάνατε κι εκεί πολύ καλή δουλειά. Είδαμε ότι η Χάποελ είναι πρώτη, αλλά όταν παίζουμε έτσι είμαστε καλύτεροι από αυτούς».