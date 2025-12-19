Αντετοκούνμπο για τα σενάρια στο NBA: «Είμαι η πιο... καυτή γκόμενα στη λίγκα!»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο NBA βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τα σενάρια γύρω από το μέλλον του να πληθαίνουν και να αφορούν το αν θα συνεχίσει στους Μπακς ή αν θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο ίδιος, πάντως, δείχνει να αντιμετωπίζει όλο αυτόν τον θόρυβο με χιούμορ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σχολίασε με χαρακτηριστική ατάκα τη διαρκή ενασχόληση γύρω από το όνομά του, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο στο «παιχνίδι», δείχνοντας πως απολαμβάνει την προσοχή και δεν επηρεάζεται από τα σενάρια που τον θέλουν να αλλάζει ομάδα.

“Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ. Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Μέμφις Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή”, ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο με χαμόγελο στα χείλη.