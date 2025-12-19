Οι Πέλικανς σόκαραν τους Ρόκετς στην παράταση

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς, επικρατώντας των Χιούστον Ρόκετς στην παράταση με 133-128

Οι γηπεδούχοι, που έχουν το χειρότερο ρεκόρ στην δυτική περιφέρεια, αποδείχθηκαν πολύ σκληρό καρύδι για τους Ρόκετς, αφού με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο μέρος, έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Πέλικανς είχαν την ψυχολογία υπέρ τους, πήραν καλύτερες αποφάσεις στα κρίσιμα, σημεία και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο Σαντίκ Μπέι με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς έχοντας 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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