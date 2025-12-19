Ακάθεκτοι οι Θάντερ διέλυσαν και τους Κλίπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους την φετινή σεζόν, επικρατώντας των Λος Άντζελες Κλίπερς με 122-101.

Οι πρωταθλητές, άφησαν πίσω τους την ήττα από τους Σπερς στον ημιτελικό του ΝΒΑ Cup και επέστρεψαν στις εκπληκτικές εμφανίσεις, φτάνοντας με άνεση στην 25η νίκη τους την φετινή σεζόν.

Οι Θάντερ, πλέον έχουν ρεκόρ 25-2 και πολύ δύσκολα θα χάσουν την 1η θέση στην δυτική περιφέρεια αν και υπάρχει ακόμη δρόμος για το φινάλε της regular season στο NBA.

Αντίθετα οι Κλίπερς έπεσαν στο 6-21, προβληματίζοντας ξανά με την εμφάνισή τους, σε μια σεζόν που δεν πηγαίνει καθόλου καλά για την ομάδα από το Λος Άντζελες.

O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ξανά ο κορυφαίος των Θάντερ, με τον Καουάι Λέοναρντ να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς, έχοντας 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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