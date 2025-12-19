Ακόμη μια ήττα για τους Μπακς

H κατρακύλα συνεχίζεται για τους Μιλγουόκι Μπακς, που γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, αυτή τη φορά από τους Τορόντο Ράπτορς (108-98), με την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αισθητή.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν ήταν ξανά σε θέση να βοηθήσει τους Μπακς λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει, με τα «ελάφια» να βγάζουν ξανά προβληματική εικόνα στο παρκέ.

Οι Ράπτορς πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και δεν επέτρεψαν στους Μπακς να φανούν απειλητικοί σε κανένα σημείο του αγώνα, φτάνοντας στη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 17-11.

Αντίθετα οι Μιλγουόκι Μπακς έπεσαν πλέον στο 11-17 και βρίσκονται εκτός και από τις θέσεις που οδηγούν στο play in tournament, με τα «Ελάφια» να βρίσκονται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μπόμπι Πόρτις να ξεχωρίζει για τους Μπακς έχοντας 24 πόντους και 12 ριμπάουντ.

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