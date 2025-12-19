Οι Σπερς ξέσπασαν στους Ουίζαρντς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβγαλαν τον θυμό τους για την απώλεια του NBA Cup στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με το επιβλητικό 119-94

Οι Τεξανοί μπήκαν από την αρχή αποφασισμένοι να δώσουν απαντήσεις και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-27, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι Σπερς έφτασαν με μεγάλη άνεση στη νίκη και «έπνιξαν» την πίκρα τους για την ήττα στον τελικό του NBA Cup, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στην regular season στο 19-7.

O Ντίλαν Χάρπερ με 22 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κάρλτον Κάρινγκτον να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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