Οι Χόρνετς με τριάδα «φωτιά» πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Χοκς

Οι Μπολ, Κνίπελ και Μίλερ, οδήγησαν τους Σάρλοτ Χόρνετς σε μεγάλη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 133-126.

Οι Χόρνετς έδειξαν τις διαθέσεις του από νωρίς στην αναμέτρηση αφού με μπαράζ τριπόντων, έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 37-32.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και παρά την σθεναρή αντίσταση των Χοκς, άντεξαν μέχρι το φινάλε και πήραν μια μεγάλη νίκη.

Κον Κνίπελ και ΛαΜέλο Μπολ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση έχοντας 28 πόντους, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Μπράντον Μίλερ, που είχε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους Χοκς ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Τζέιλεν Τζόνσον, που σημείωσε 43 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η συγκινητική προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης