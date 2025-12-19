Οι Νικς γλίτωσαν το κάζο από τους Πέισερς με τρίποντη «βόμβα» του Μπράνσον

Οι Νιου Γιορκ Νικς λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του NBA Cup, φλέρταραν με απίστευτη γκέλα στην έδρα των Πέισερς, όμως ο Τζέιλεν Μπράνσον τους χάρισε τη νίκη με 113-114.

Οι Νεοϋορκέζοι έμειναν στους πανηγυρισμούς για το Κύπελλο του NBA και παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο απέναντι στους αδύναμους -την φετινή σεζόν- Πέισερς, γλιτώνοντας το κάζο στο φινάλε.

Οι Πέισερς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που βρέθηκαν οι αντίπαλοί τους και κρατούσαν στα χέρια τους μια τεράστια νίκη, όμως υπολόγιζαν χωρίς τον Τζέιλεν Μπράνσον που ανέλαβε δράση στο φινάλε.

THE CAPTAIN IN THE CLUTCH.



JALEN BRUNSON GAME-WINNING THREE WITH 4.4 REMAINING 🔥



6 straight wins for the @emirates NBA Cup champs! https://t.co/ydEQOnjOVl pic.twitter.com/tOarrugtbd — NBA (@NBA) December 19, 2025

Ο ηγέτης των Νικς, με 4.4'' να απομένουν στο χρονόμετρο πήρε την προσπάθεια για τρίποντο, ευστόχησε και γλίτωσε τους Νεοϋορκέζους από το κάζο, με τους Νικς να έχουν πλέον ρεκόρ 19-7.

Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς, με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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