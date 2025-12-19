Ναν: «Με νοιάζει μόνο η Ευρωλίγκα κι όχι το βραβείο του MVP»

Ο Κέντρικ Ναν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, εξέφρασε την μεγάλη του επιθυμία για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στην επίδραση του Τζέριαν Γκραντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για τη νίκη και το σκεπτικό της ομάδας: «Απλά για να ανακάμψουμε, όπως είπες, είχαμε μερικές ήττες, προηγούμενες σε αυτές και απλά θέλαμε να έρθουμε και να δώσουμε τα πάντα, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Και αυτό ήταν, σε κάθε κατοχή να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Και αυτό κάναμε, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ήμασταν επιθετικοί στην επίθεση και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για τον αν ο Ελάιζα Μπράιαντ είναι σκληρός αμυντικός: «Είναι απλά ένα ακόμα εμπόδιο. Όχι, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι σκληρός αμυντικός».

Για το αν θέλει να κερδίσει και φέτος τον τίτλο του MVP: «Ναι, αλλά δεν είναι ο κύριος στόχος μου. Για να είμαι ειλικρινής. Αν συμβεί, μπράβο, δίνω τα πάντα κάθε βράδυ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μου αρέσει να κερδίζω. Πέρυσι πήρα το MVP, αλλά δεν κερδίσαμε, οπότε δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό».

Για τον Τζέριαν Γκραντ: «Πάντα είναι. Αν προσέξεις, όταν είναι στην σύνθεση, είναι πάντα στην καλύτερη φόρμα του. Ο Τζέι μας έδωσε τόση ευελιξία, που οι παίκτες στα αποδυτήρια τον σέβονται πολύ, και μου αρέσει πολύ να παίζω μαζί του».