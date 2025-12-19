Σερέλης στη Magic Euroleague: «Με τον Φαρίντ... τρίβαμε τα μάτια μας στην αρχή»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στη Magic Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας, τον Φαρίντ, τον Σλούκα, τον Όσμαν και τον Γκραντ.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν...

Για την επιστροφή από δύο σερί ήττες σε δύο σερί νίκες: «Ηταν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, έπρεπε να τα προσεγγίσουμε αμυντικά. Συζητήσαμε τα λάθη μας, είδαμε και βίντεο. Τώρα παίξαμε σωστά στην άμυνα. Η ομάδα έδειξε ότι είναι εδώ και ήταν σημαντικές νίκες και για το πλασάρισμά μας και για την ψυχολογίας μας, αλλά και πάλι όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω».

Για την άμυνα και τον Φαρίντ: «Έχουμε μια αμυντική φιλοσοφία που δεν αλλάζει. Δεν προσαρμοζόμαστε στον αντίπαλο, πέρα από κάποιες μικρές αλλαγές. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στην ομάδα. Ο Φαρίντ είχε τέτοια ενέργεια που δεν χρειαζόταν να μάθε πράγματα στα πρώτα ματς. Ήταν παντού τότε και για αυτό έπαιξε άμεσα. Τώρα έγινε... γήινος. Έκανε εξωπραγματικά πράγματα στην αρχή, όλοι τρίβαμε τα μάτια μας».

Για το επόμενο ματς με τη Ζαλγκίρις και την αντίδραση: «Είναι δύσκολο το γήπεδο στο Κάουνας και ταυτόχρονα πολύ ωραίο να παίζεις εκεί. Πάμε με περισσότερη ηρεμία να παίξουμε εκεί. Υπάρχει ο αρχηγός που μιλάει και οι υπόλοιποι παίκτες ακολουθούν. Ξεκινάει από τον Κώστα Σλούκα, αλλά όλα τα παιδιά αντιδρούν».

Για τον Όσμαν: «Είναι κομβικός, συνδέει την άμυνα με την επίθεση και τα γκαρντ με τους ψηλούς. Είναι πολύ καλός σουτέρ, έχει όγκο και μπορεί να τρέξει με την μπάλα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει φοβερό πάθος και το μεταδίδει και αυτός».

Για τον Γκραντ: «Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που δεν ξεκουράστηκε. Ηρθε πολύ κουρασμένος από τις υποχρεώσεις του με την εθνική των ΗΠΑ. Είναι λογικό να υπάρχει και μια πτώση στην απόδοσή του. Είναι σε μια διαδικασία να βλέπει τα λάθη του και να φροντίζει το σώμα του για να είναι έτοιμος στα παιχνίδια».