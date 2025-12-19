Καλαϊτζάκης στην «Magic Euroleague»: «Η νοοτροπία μας πρέπει να είναι αμυντική - Ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο»

Μιλώντας στην «Magic Euroleague» μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε στην άμυνα του «τριφυλλιού», στις αντιδράσεις Αταμάν-κόσμου αλλά και για την χρήση που έχει από τον Τούρκο κόουτς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για την άμυνα στον Μίσιτς: «Ήταν ομαδική δουλειά. Κουρασμένος και αυτός, έχει παίξει πολλά λεπτά όλη τη σεζόν, είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι με την εθνική ομάδα. Γενικώς, είχαμε διπλή αγωνιστική, ξέρουμε ότι όλοι οι παίκτες στο δεύτερο παιχνίδι δεν παίζουν στο 100% σωματικά. Πνευματικά θεωρώ ότι ο παίκτης πρέπει να είναι πάντα στο 100%, για αυτό είμαστε επαγγελματίες, για αυτό παίρνουμε τα λεφτά που παίρνουμε. Θεωρώ ότι κάναμε μία αρκετά καλή εμφάνιση και κάναμε το 2/2».

Για το αν η άμυνα μπορεί να πάει μακριά τον Παναθηναϊκό: «Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι πρόπερσι, αν δε κάνω λάθος, ήμασταν αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, και είδαμε στο Final-Four, παίξαμε δύο εξαιρετικά παιχνίδια και μπροστά και πίσω και πήραμε την Ευρωλίγκα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, η νοοτροπία μας. Να μπαίνουμε στο παιχνίδι έτσι όπως μπήκαμε σήμερα, με την Φενέρ και μπροστά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τους παίκτες, το ταλέντο, την ικανότητα να βάλουμε μεγάλα σκορ και να κερδίσουμε και παιχνίδια εύκολα».

Για το πόσο εύκολο ήταν να αλλάξει η νοοτροπία μετά τις ήττες από Αρμάνι και Βαλένθια: «Χάποελ και Βαλένθια είναι δύο από τις ομάδες που έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος. Η Βαλένθια ήρθε εδώ, μας κέρδισε, δεν καταφέραμε να τους σταματήσουμε. Αλλά πήραμε το μάθημά μας και παρά το ότι χάσαμε στο Μιλάνο, γυρίσαμε τον διακόπτη και κερδίσαμε την ΑΕΚ και με τη νίκη στην Πόλη και σήμερα κάναμε το 3/3. Πήραμε ένα μεγάλο ψυχολογικό boost για την συνέχεια. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς πριν τον Ολυμπιακό, σε μία δύσκολη έδρα που τα τελευταία δύο χρόνια χάνουμε και χάνουμε και με μεγάλες διαφορές. Μπασκετική έδρα. Λόγω της θητείας μου στην Λιθουανία έχω παίξει πάρα πολλές φορές, οπότε ξέρω ότι ακόμα και στα ματς στο πρωτάθλημα ο κόσμος πάει και γεμίζει το γήπεδο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέλουμε να το κερδίσουμε. Την τελευταία εβδομάδα είμαστε σε καλή κατάσταση και βλέπουμε μόνο μπροστά».

Για τις αντιδράσεις Αταμάν και κόσμους στις αμυντικές του προσπάθειες: «Με τον κόσμο έχω μία ιδιαίτερη σχέση. Είναι ο τέταρτός μου χρόνος εδώ. Ξέρω και εγώ και ο κόσμος τι μπορώ να κάνω και τι μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο κάθε φορά που μπαίνω μέσα, όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στην Ελλάδα, μπορεί δύο βράδια πριν να είμαι εκτός 12άδας από την Ευρωλίγκα ή να μην έχω αγωνιστεί καθόλου και ο κόσμος... Πραγματικά τους ευχαριστώ πολύ γιατί το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δείξει ουκ ολίγες φορές ότι βλέπει μπάσκετ, πανηγυρίζει και κυρίως παθιασμένα παίκτες που βγάζουν πάθος και ένταση. Θεωρώ ότι είμαι ένας από αυτούς. Τέσσερα χρόνια έχω πάρει αγάπη και κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ θέλω να ανταποδίδω την αγάπη που μου έχει δώσει ο κόσμος και με το παραπάνω».

Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεται την χρήση που έχει από τον Αταμάν: «Είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν είμαι μόνο εγώ, και ο Κουζέλογλου, που μπορείς να πεις είναι ο 14ος, αν τον βάλεις μέσα θα είναι έτοιμος. Ο Τολιόπουλος σε κάθε παιχνίδι που παίζει στην Α1 που ξεκουράζει τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο είναι σαν να παίζει κάθε βράδυ. Είμαστε κάθε μέρα εδώ με τους γυμναστές, έχουμε δύο καλούς γυμναστές, ο κόους Σερέλης, ο Σάββας, ο Σίμτσακ, ο Τσεκ, όλοι μας βοηθάνε. Είναι κάθε μέρα εδώ, κάνουμε δουλειά, γίνεται δουλειά. Μέσα στη σεζόν με τόσα παιχνίδια δεν μπορείς να δουλέψεις όπως το καλοκαίρι, που θα κάνεις την ατομική σου. Ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει την ρουτίνα σου. Να έρθεις στο γήπεδο συγκεκριμένη ώρα, να κάνεις τα βάρη σου, την ατομική σου, το σουτ σου, να δεις βίντεο. Για αυτό υπάρχουν παίκτες με τρομερά συμβόλαια. Ο Σλούκας είναι 36 χρονών και τον βλέπεις να κάνει τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα ατομική και βάρη. Για αυτό βλέπεις και το σώμα του πως είναι στα 36 και μπορεί να περνάει στο 1v1 ακόμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είμαστε εδώ κάθε μέρα και όταν βρούμε την ευκαιρία θα είμαστε έτοιμοι».