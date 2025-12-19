«Τρέλα» με Λεσόρ με... βουντού-βουντού έξω από το ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ «τρελάθηκε» και έγινε ένα με τον κόσμο έξω από το ΟΑΚΑ, τραγουδώντας το αγαπημένο του σύνθημα με τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Ματίας Λεσόρ μπορεί να παραμένει ακόμα στα «πιτς» λόγω του τραυματισμού, ωστόσο η «τρέλα» του για την ομάδα αποδεικνύεται σε κάθε στιγμή. Ο Γάλλος σέντερ πανηγύρισε με την ψυχή του την σπουδαία νίκη του «τριφυλλιού» κόντρα στην Χάποελ, με τον πολύπειρο ψηλό να γνωρίζει αποθέωσε έξω από το ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, καθώς ο Λεσόρ έφευγε με το αυτοκίνητο του από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον σταμάτησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο να βγαίνει έξω από το αμάξι και να... τρελαίνεται.

Ο Λεσόρ έγινε ένα με τον κόσμο έξω από το ΟΑΚΑ, τραγουδώντας το αγαπημένο του σύνθημα: «Βουντού-Βουντού και πράσινη μαγεία»...

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