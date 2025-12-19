Φαρίντ: «Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ - Οι καλύτεροι οπαδοί του Παναθηναϊκού»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε κάθε ματς στο ΟΑΚΑ, χαρακτηρίζοντάς την ηλεκτρισμένη.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ο σέντερ του Παναθηναϊκού στη Nova:

«Νιώθω σπουδαία. Η άμυνά μας ήταν εκεί και βοήθησαν όλοι ανεξάρτητα από το πόσο έπαιξε ο καθένας.

Το ΟΑΚΑ έχει ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, είναι οι καλύτεροι οπαδοί, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Φωνάζουν συνθήματα όλη την ώρα, έχει τόσο θόρυβο και σήμερα δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Έχω παίξει σε πολλά μέρη, στο ΝΒΑ... Εδώ είναι έτσι σε κάθε παιχνίδι, έχει ενέργεια το γήπεδο και είναι απίθανο να είσαι μέρος αυτού.

Μου αρέσει να βελτιώνομαι συνέχεια, να δουλεύω. Δε σε αναγκάζει κανείς. Πάντα ερωτεύομαι το παιχνίδι, όπως έχω μάθει από τους γονείς μου. Το λέω στα παιδιά μου, ότι πρέπει να μένεις ταπεινός και ευγνώμων και να δουλεύεις διαρκώς».