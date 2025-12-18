Πρώτη στη βαθμολογία η Χάποελ; Μόνο που στο ΟΑΚΑ μιλάει η καλύτερη ομάδα της Euroleague, η κορυφαία έδρα της Ευρώπης! Δεύτερη τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού στη διαβολοβδομάδα (93-82) και το αβαντάζ… πλησιάζει.

Ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε ένα... καρυδάτο διπλό πριν από 48 ώρες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά γνώριζε πως για να το «κεφαλαιοποιήσει» θα έπρεπε να νικήσει -και- τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η πρωτοπόρος της Euroleague έμοιαζε... πολύ σκληρή για να πεθάνει και επέστρεψε ουκ ολίγες φορές στη διεκδίκηση του αγώνα στο... καυτό "Telekom Center Athens". Όμως, στην τελική ευθεία «μίλησε» η ποιότητα της πιο ταλαντούχας και «γεμάτης» ομάδας της λίγκας: αυτής του -εξαιρετικού ξανά- Εργκίν Αταμάν. Οι «πράσινοι», βάζοντας και πάλι... αμυντικό φίλτρο στο παιχνίδι τους και βρίσκοντας αρκετούς πρωταγωνιστές στην επίθεση, πήραν μια «χρυσή» νίκη για τα δεδομένα της regular season. Έτσι, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης ανέβηκαν στο 11-6 και πλέον απέχουν μια νίκη από τους Ισραηλινούς (12-5 ρεκόρ).

Στην κρίσιμη τελική ευθεία ο Παναθηναϊκός Aktor «δάγκωσε» στην άμυνα, «έχτισε» σημαντικές διαφορές και τις διαχειρίστηκε μέχρι το φινάλε, για να φτάσει στην πολύτιμη επικράτηση παρά την απουσία του Ρισόν Χολμς και την αστοχία πίσω από τα 6,75 μέτρα (7/26 τρίποντα). Αυτή τη φορά, οι γηπεδούχοι είχαν 16 ασίστ και μόλις 4 (!) λάθη, δίνοντας... απαντήσεις για το επίπεδό τους, όταν υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία.

Ο Τζέντι Όσμαν, όπως και στην Πόλη, έδωσε μια επιπλέον διάσταση στο παιχνίδι του Αταμάν, ενώ ευστόχησε και στο τρίποντο που «καθάρισε» το ματς (17 πόντοι και size στην άμυνα). Από εκεί και πέρα, ο Κέντρικ Ναν μετά το νωθρό πρώτο μέρος πήρε... μπρος και «διέλυσε» την αντίπαλη άμυνα (19 πόντοι). Κομβικός στα κρίσιμα ο Κώστας Σλούκας (8 πόντοι, 4 ασίστ), "X-Factor" ξανά ο πολύτιμος Τζέριαν Γκραντ (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ, ασύλληπτη αμυντική δουλειά), χειροκροτήθηκε από το "T-Center" ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ), δεν άφησε ριμπάουντ ούτε για... δείγμα ο Κένεθ Φαρίντ (8 πόντοι, 11 ριμπάουντ), «κλειδί» ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (13') για τον περιορισμό του Βασίλιε Μίσιτς (4 πόντοι με 2/6 σουτ, 2 ασίστ, 2 λάθη). Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη «πλήρωσε» ακριβά τις 11 (!) χαμένες βολές της (9/20β.).

Τρομερή ενέργεια σε glass floor, πάγκο και εξέδρα

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε στο ξεκίνημα μια πεντάδα - έκπληξη (Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Μήτογλου, Φαρίντ), έχοντας τον «ΠΚ»... κολλημένο πάνω στον Βασίλιε Μίσιτς και δικαιώθηκε άμεσα. Το δίδυμο Όσμαν - Φαρίντ είχε καλό ρυθμό, ο Ερνανγκόμεθ πήρε τη θέση του Μήτογλου και ο ορεξάτος Όσμαν διαμόρφωσε το 12-8 στο 5' (8π. ο Τούρκος). Ο «Βάσα» αστόχησε δις προ του Καλαϊτζάκη και οι «πράσινοι» βρήκαν ένα 13-0 σερί, έχοντας σπουδαία αμυντική προσήλωση (0/3 3π., 4λ. και 4' χωρίς σκορ η Χάποελ). Για την ακρίβεια, το 7-8 έγινε 20-8 (εξαιρετικοί οι Γκραντ - Χουάντσο), με το «τριφύλλι» να έχει τρομερή ενέργεια σε glass floor, πάγκο και εξέδρες. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της 1ης περιόδου ο Γιούρτσεβεν πήρε τη θέση του Φαρίντ, ο Καλαϊτζάκης (μέσα σε αποθέωση) αντικαταστάθηκε από τον Ναν, ενώ οι Σλούκας - Ρογκαβόπουλος (ως «4») έκαναν με τη σειρά τους "check in". Ωστόσο, η πρωτοπόρος της βαθμολογίας έβγαλε άμεση αντίδραση, βρήκε ένα γρήγορο 7-0 και «ροκάνισε» γρήγορα την απόσταση (20-17 στο 9', χάρη στη second unit του Δημήτρη Ιτούδη). Σε εκείνο το σημείο το σχήμα χαμήλωσε (Σορτς, Σλούκας, Ναν μαζί στην ίδια πεντάδα), ο «Ρόγκα» έβαλε ένα ζευγάρι βολών (22-17) και ο Αταμάν έκανε... αλλαγές χάντμπολ για την άμυνα, δείγμα της συγκέντρωσης -και- του ίδιου σε κάθε κατοχή (22-17 στο 10').

Πάλεψε και χειροκροτήθηκε ο Γιούρτσεβεν - Ισορρόπησε το παιχνίδι η Χάποελ

Το γκολ - φάουλ του Γιούρτσεβεν διατήρησε τον «πράσινο» έλεγχο (29-21 στο 12'), με τον Τούρκο σέντερ να κερδίζει ξανά τους προσωπικούς του αντιπάλους και το χειροκρότημα στο "T-Center" (31-23 στο 13' και 33-26 στο 14'). Ο Ερνανγκόμεθ επέστρεψε αντί του «Ρόγκα», αλλά ο Κόλιν Μάλκολμ έγινε ο "X-Factor" (12π. με 5/6 σουτ) που κρατούσε τη Χάποελ «ζωντανή» (35-31 στο 15'). Ο Φαρίντ αντικατέστησε τον θετικό Γιούρτσεβεν (7π., 3ρ.), ο Γκραντ επέστρεψε αντί του Σλούκα και το... χορευτικό του "J" διαμόρφωσε το 39-32 (17'). Το πρώτο εντός πεδιάς του Μίσιτς (39-36) έφερε ξανά τον «ΠΚ» πάνω του, ενώ ο Αταμάν δοκίμασε το δίδυμο Χουάντσο - Μήτογλου στη front line του, βλέποντας τη συγκεντρωμένη Χάποελ να επιστρέφει ξανά (41-39 στο 18'). Η Χάποελ, από την μεριά της, παρέμεινε πιστή στις αρχές της, βρήκε δυο τρίποντα με Μπράιαντ και Ένις και προσπέρασε (41-45 στο 19'). Ήταν φανερό πως η ομάδα του Ιτούδη είχε καταφέρει να ισορροπήσει το ματς και στο αμφίρροπο πρώτο ημίχρονο πια μετρούσε 12 ασίστ (4ασ. ο Μίσιτς) - 5 λάθη και 40% τρίποντο (45-46 στο 20').

«Μία σου και μία μου» σε ματς για... γερά νεύρα

Η πεντάδα με Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Φαρίντ βρήκε ένα 9-0 σερί με καλή αμυντική εικόνα για.. 95'' (54-46 στο 22'). Όμως, η Χάποελ γύρισε εκ νέου (54-53 με 3π. του Ένις). Ο Χουάντσο επέστρεψε στο ματς, ενώ ο Αταμάν τράβηξε στον πάγκο τον Ναν ύστερα από δύο airball. Σλούκας, Όσμαν και Γιούρτσεβεν πήραν με τη σειρά τους θέση στο glass floor (25'), αλλά οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν (54-55 στο 26' με φόλοου του Οτούρου). Οι γηπεδούχοι είχαν «κολλήσει» επιθετικά (1/7 3π. ο Ερνανγκόμεθ), ο Μπράιαντ «έγραψε» το 54-57 και ο Αταμάν προπονητής ρίσκαρε με ένα χαμηλό σχήμα (τρεις γκαρντ, Όσμαν στο «4» και Γιούρτσεβεν). Ο Τούρκος σέντερ «έγραψε» το 58-57 (28'), η ομάδα από το Τελ Αβίβ έπειτα από διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ βρήκε τρίποντο (58-60 με τον Ένις να έχει 16 πόντους) και ο Ιτούδης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην επανάληψη τον Μίσιτς. Όμως, οι Σλούκας (ασίστ στον Γκραντ και γκολ - φάουλ) και Γιούρτσεβεν φρόντισαν ώστε ο Παναθηναϊκός Aktor να ολοκληρώσει την 3η περίοδο με το προβάδισμα (65-62 με γκολ - φάουλ του Έλληνα σούπερ σταρ).

Έδειξαν τα... δόντια τους οι παίκτες του Αταμάν

Ο αρχηγός έδωσε το έναυσμα για το «ξέσπασμα» στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου: με 2/2 βολές και ένα τρίποντο από τη γωνία ο Σλούκας διαμόρφωσε το 70-62 (31'), βρίσκοντας ένα... προσωπικό 8-0 (μαζί με το γκολ - φάουλ στο 29). Ο Ιτούδης κάλεσε time out, αλλά ο πολύτιμος Γκραντ «πήρε το πορτοφόλι» του Μίσιτς και ο Όσμαν σκόραρε στο τρανζίσιον για το +10 (72-62 στο 32'). Ο Γιούρτσεβεν έκανε το 4ο φάουλ του, αλλά η πράσινη... λάβα του sold out "T-Center" υποχρέωνε τους Ισραηλινούς σε σερί λάθη. Έτσι, ο Ναν έβαλε... παπούτσια χορού και με «μαγικές» κινήσεις «έγραψε» ξανά διψήφιες αποστάσεις (75-62 στο 33' και 77-64 στο 34'). Σε εκείνο το σημείο ο Γιούρτσεβεν έκανε το 5ο ομαδικό, αλλά και 5ο προσωπικό φάουλ του (5'50'' για το τέλος) και έδωσε τη θέση του στον Φαρίντ. Οι «πράσινοι»... πετούσαν και το τρίποντο του Όσμαν διαμόρφωσε το 80-66 (35'), κάνοντας σύσσωμο το κοινό να τραγουδήσει ρυθμικά το όνομα του Τούρκου φόργουορντ. Ο Μπλέικνι επιχείρησε να ρίξει κάπως την απόσταση (82-72 στο 37'), αλλά το γκολ - φάουλ του -«καυτού» στην τελική ευθεία- Ναν έκανε το 85-72 και... ξέκοψε κάθε όρεξη των φιλοξενούμενων. Έτσι, ο Παναθηναϊκός Aktor έδειξε τα... δόντια του κόντρα στους πρωτοπόρους και πήρε μια σπουδαία νίκη (93-82).

Τα Δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.