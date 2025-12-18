Lakers' Corner: Τελικά... καλός και αυτός ο Έιτον

Μπορεί αρκετός κόσμος να μην ενθουσιάστηκε όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν τον ΝτεΆντρε Έιτον, όμως οι επιδόσεις του 27χρονου έχουν... κλείσει πολλά στόματα.

Το καλοκαίρι οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν στην αγορά για έναν σέντερ, καθώς είχαν παραχωρήσει τον Άντονι Ντέιβις για τον Λούκα Ντόντσιτς. Οι περισσότεροι φίλαθλοι των «Λιμνανθρώπων» είχαν στην κορυφή της λίστας τους τον Μάιλς Τέρνερ, αλλά τελικά ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είδε τον ΝτεΆντρε Έιτον να ντύνεται στα χρυσά και μωβ. Ένας ταλαντούχος παίκτης, ο οποίος όμως δεν είχε καταφέρει να κάνει το κάτι παραπάνω στην καριέρα του. Έτσι, υπήρξαν μερικές αρνητικές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.

Αυτές οι αντιδράσεις έγιναν πιο έντονες μετά το πρώτο του ματς στην pre-season, καθώς είχε 1 πόντο, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 18 λεπτά στην ήττα από τους Φοίνιξ Σανς. Στο πραγματικό του ντεμπούτο στη σεζόν μέτρησε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 34 λεπτά. Έδειξε μερικά καλά δείγματα, αλλά η έλλειψη χημείας και σύνδεσης με την υπόλοιπη ομάδα ήταν φανερή.

Στο πρώτο του δύσκολο τεστ απέναντι στον Ρούντι Γκομπέρ είχε 15 πόντου και 8 ριμπάουντ, την ίδια ώρα που ο σέντερ των Τίμπεργουλβς μέτρησε μόλις 2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Κόντρα στον Σαμπόνις (1ο πόντοι, 14 ριμπάουντ) τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 15 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ και... έδειξε πως μπορεί να τα βάλει με τους κορυφαίους σέντερ της λίγκας.

Απέναντι στην πρώην του ομάδα (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) μέτρησε 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ και άρχισε να φαίνεται πως μόνιμα θα είναι στα όρια του double-double.

Στην δεύτερη συνάντησή του με τον Γκομπέρ ήταν ξανά ανώτερος (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ έναντι 9 πόντων, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ) και το μεγαλύτερό του τεστ έγινε απέναντι στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Ο Αμερικανός είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, με τον «Ουέμπι» να μετράει 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη.

Ο «DominAyton» έγινε ο πρώτος Λέικερ με 20/15 έχοντας 90% ποσοστό ευστοχίας μετά το 2002 και τον Σακίλ Ο'Νιλ, καθώς απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς είχε 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα με 10/11 σουτ.

Στην αναμέτρηση με τον βασικό στόχο που ήθελαν οι οπαδοί των Λέικερς, τον Μάιλς Τέρνερ, ο Έιτον είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ το «Ελάφι» τελείωσε με 3 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ την αναμέτρηση.

Αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε, με το επόμενο «θύμα» του να είναι ο Άντονι Ντέιβις. Ο «Φρύδιας» απέναντι στην πρώην ομάδα του είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 μπλοκ, με τον Έιτον να μετράει 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Πρέπει να σημειωθεί πως έκανε και εξαιρετική εμφάνιση ενάντια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο αστέρας των Λέικερς τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον «Greek Freak» να έχει 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 λάθη.

Ο Έιτον κάνει τρομερές εμφανίσεις απέναντι στους κορυφαίους σέντερ του ΝΒΑ και να... αποδεικνύει πως ανήκει και αυτός σε αυτή τη λίστα. Έχει κερδίσει στις προσωπικές του μονομαχίες τον Γκομπέρ, τον Σαμπόνις, τον Κλίνγκαν, τον Ουεμπανιάμα, τον Τέρνερ (που ήθελαν οι οπαδοί των «Λιμνανθρώπων») και έχει κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 9 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Το... κινούμενο double-double των Λέικερς αποτελεί σταθερά έναν από τους καλύτερους παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ και από εκεί που θεωρούταν μία φθηνή λύση έχει μετατραπεί στην «κλοπή» του καλοκαιριού.

Τελικά... καλός και αυτός ο Έιτον.