Αυτές είναι οι νέες, εντυπωσιακές Skybox Suites στο «Telekom Center Athens»! (pics + vid)

Οι Skybox Suites by ONE living capsules έκαναν... ντεμπούτο στο «Telekom Center Athens» και η «Magic Euroleague» αποκάλυψε όλες τις εντυπωσιακές αλλαγές στην έδρα του Παναθηναϊκού Aktor.

Το «Telekom Center Athens» άλλαξε μορφή και έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακό, με την... παρουσία τριών νέων σουιτών: των Skybox Suites by ONE living capsules. Πρόκειται για τρεις σουίτες 40 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία, που έχουν οκτώ μέτρα «φάτσα» του τζαμιού.

Κάθε «κάψουλα» χωράει 10 ανθρώπους (με μεγάλη άνεση) και στο πλάνο υπάρχουν τρεις ακόμα αντίστοιχες σουίτες. Έτσι, σε λίγες μέρες το «σπίτι» του Παναθηναϊκού Aktor θα έχει συνολικά 30 σουίτες.

Το project επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας και interior designer, Κώστας Γκάγκος, με τη «White Veil» να φέρνει εις πέρας των μεγαλύτερο τύπο σουίτας που υπάρχει στο «T-Center». Οι εν λόγω σουίτες διαθέτουν «καθαρό» ορατό πεδίο, χωρίς κάποιο ενδιάμεσο στοιχείο μπροστά τους, ενώ έχει τοποθετηθεί ένας πρωτοποριακός μηχανισμός στο τζάμι. Για την ακρίβεια, με ένα κουμπί το τζάμι της σουίτας κατεβαίνει, ώστε να πάρουν... παλμό γηπέδου οι παρεβρισκόμενοι.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη... μαγεία του εγχειρήματος, όπως την περιέγραψαν στο SDNA ο CEO της «White Veil» Ηλίας Βρύσης και ο Τεχνικός Διευθυντής, Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, έγκειται στο γεγονός πως μπροστά στις σουίτες έχει «βγει» ένας μεταλλικός πρόβολος, που έχει δημιουργήσει έναν... πανοραμικό εξώστη.

Όταν το γήπεδο είναι γεμάτο, ο παλμός από την εξέδρα θα μεταφέρεται στο μεταλλικό στοιχείο του «εξώστη», βγάζοντας μια αίσθηση... μικρού τραντάγματος, που θα προκαλεί ανατριχίλα στους θεατές. Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτό το «μπαλκόνι» είναι 1,40μ. «έξω» στον αέρα.

Οι σουίτες, φυσικά, είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί και πολύ ποιοτικά έπιπλα. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το προσεχές διάστημα θα υπάρχουν ακόμα τρεις αντίστοιχες «κάψουλες», ενώ κάτω από αυτές τις σουίτες θα βρίσκονται δύο Business Lounges.

Δείτε τα video του SDNA: