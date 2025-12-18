Υπερασπίστηκε την διαφορά δια χειρός Γούλφολκ και πήρε την πρόκριση στους «16» ο Ολυμπιακός

Η Έλιτζουρ Ράμλα κέρδισε μέσα στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό (80-75), ωστόσο δεν κατάφερε να καλύψει την διαφορά του πρώτου αγώνα (-7, 83-76), με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν την πρόκριση στους «16» του Eurocup Γυναικών. Έσωσε την ομάδα του Λιμανιού η Γούλφολκ στο τέλος με Buzzer-beater.

Η Νάσια Γούλφολκ έσωσε τον Ολυμπιακό στο φινάλε: Η Έλιτζουρ Ράμλα κέρδισε μέσα στο ΣΕΦ τις «ερυθρόελυκες» ωστόσο δεν κατάφερε να καλύψει την διαφορά του πρώτου αγώνα (-7, 83-76), με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να παίρνει την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup Γυναικών.

Η Νάσια Γούλφολκ ήταν το πρόσωπο του αγώνα για τις... ηττημένες. Η Αμερικανίδα πόιντ-γκαρντ με buzzer-beater στο φινάλε έδωσε την πρόκριση στον Ολυμπιακό, μετρώντας παράλληλα 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία από την Κριβάσεβιτς με 13 πόντους, στους 12 πόντους σταμάτησε η Γιακούμποβα.

Από την άλλη πλευρά η Αρέλλα Κιράντες μέτρησε 17 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με την Χάριγκαν να προσθέτει 14 πόντους με 7 ασίστ.

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