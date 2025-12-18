Όχι απλά πέρασε, αλλά τον κέρδισε ξανά: Τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ πέρασαν με 69-68 μέσα από το Βελιγράδι και άφησαν ξερό τον Ερυθρό Αστέρα παίρνοντας μια πρόκριση-αληθινό μπασκετικό θαύμα στους «16» του Eurocup!

Χωρίς την Χατζηλεοντή που τραυματίστηκε στον ώμο, αλλά και την Σεντόνα Πρινς που αποβλήθηκε με τεχνική ποινή στο 35’, οι «πράσινες» έκαναν το παιχνίδι της χρονιάς. Ένα ακόμα παιχνίδι για την ακρίβεια καθώς μετά τον Αθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την Αβενίδα κέρδισαν και μέσα στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μπάτζετ.

Στο πρώτο παιχνίδι των play-offs το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει με 85-76 και είχε μία διαφορά 9 πόντων να προφυλάξει. Το σύνολο της Σελέν Ερντέμ όχι μόνο κράτησε τη διαφορά, αλλά πανηγύρισε και ένα ιστορικό «διπλό» με 69-68. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε την... πρόκριση της ιστορίας του και θα αντιμετωπίσει στους «16» της διοργάνωσης την Ζαγκλεμπιέ Σοσνόβιετς.

Για τις «πράσινες» η Κριμίλη είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, με την Φιτζέραλντ να προσθέτει 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμα, η Χατζηλεοντή ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ και η Πρινς μέτρησε 8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 μπλοκ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Βίτολα με 2 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Από την άλλη, κορυφαία ήταν η Ιαγκούποβα με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, με την Φάνκαμ να προσθέτει 6 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες, προβάδισμα για τον Ερυθρό

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλά στο ματς με τις Σόυτζιτς και Μπάκα, αλλά η Κριμίλλη με τρίποντο ισοφάρισε σε 3-3 και με τις Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 5-7. Η Μπάκα έφερε ξανά το ματς στα ίσα και το προβάδισμα συνέχισε να αλλάζει πλευρά τα επόμενα λεπτά. Τελικά, οι γηπεδούχες έτρεξαν ένα σερί 6-0 στο τέλος και έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 19-15.

Στο +1 στα αποδυτήρια οι γηπεδούχες

Η Μίτροβιτς και η Σούτζιτς έφεραν τον Ερυθρό στο +9 (25-16), ενώ η Ιαγκούποβα ανέβασε τη διαφορά στους 11 (27-16). Η Πριν βρήκε λύσεις στην επίθεση για το «τριφύλλι» (29-20) και η Φιτζέραλντ με τρίποντο διαμόρφωσε το 29-23. Το «πράσινο» σερί συνεχίστηκε με την Χατζηλεοντή (29-29) και τελικά με την Φιτζέραλντ ο Παναθηναϊκός πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (31-33). Ωστόσο, στα 5" η Άντερσον ευστόχησε σε τρίποντο και έκανε το 34-33 του ημιχρόνου.

Πάτησε... γκάζι ο Αστέρας και έφτασε στο +9

Σούτζιτς και Γαλανόπουλος μπήκαν δυνατά στην επανάληψη (39-38) και η Πρινς έβαλε ξανά μπορστά τον Παναθηναϊκό με 39-40. Η Ιαγκούποβα ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 47-42 και με τις Άντερσον και Τούρουντιτς η διαφορά έφτασε ξανά στους 9 (51-42). Το σερί του Ερυθρού «έσπασε» η Κριμίλη, που με lay-up διαμόρφωσε το σκορ της τρίτης περιόδου (51-44).

Ιστορικό «διπλό» και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό

Η Κριμίλη... συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με δύο τρίποντα έριξε τη διαφορά στους 3 (53-50). Αυτή παρέμεινε εκεί μετά τα καλάθια των Άντερσον και Γαλανόπουλος και το «τριφύλλι» κατάφερε να ισοφαρίσει με τις βολές της Φιτζέραλντ σε 55-55. Η ίδια μείωσε στον πόντο (57-56, 58-57) και η Κριμίλη με βολές έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 58-60. Με την Τούρουντιτς οι γηπεδούχες πήραν ξανά το προβάδισμα (64-62), ωστόσο Κριμίλη και Κωτούλα με ένα σερί 5-0 έκαναν το 64-67. Τελικά, ο Παναθηναϊκός πήρε το ιστορικό «διπλό» (68-69) και μαζί την τεράστια πρόκριση στην φάση των «16», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ζαγκλεμπιέ Σοσνόβιετς.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44, 68-69

Τα στατιστικά του αγώνα.