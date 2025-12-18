Χωρίς Χολμς η 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Χωρίς τον Ρίσον Χολμς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center».

Και πάλι δίχως τον Αμερικανό άσο θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Εργκίν Αταμάν να επιλέγει να κόψει τον Χολμς από την 12άδα των «πράσινων».

Ο Αμερικανός σέντερ έχει μόλις μία προπόνηση και δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% για ένα παιχνίδι επιπέδου Euroleague.

Eκτός είναι και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις, όπως και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Ένις, Μάλκολμ, Οντιάσε, Μίσιτς, Ουαϊνράιτ, Οτούρου, Μαντάρ, Γκινάτ