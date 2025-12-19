Must - win κόντρα στην Βιλερμπάν για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ (21:15) την Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες.

Μust - win δοκιμασία για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ (21:15) την Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει χάσει σημαντικό έδαφος στην βαθμολογία και με ρεκόρ 8-7 βρίσκεται στα όρια της δεκάδας, με την ομάδα του Λιμανιού να βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ουόρντ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός του αγώνα με την γαλλική ομάδα θα μείνει και ο Μόντε Μόρις που όπως όλα δείχνουν θα κάνει το ντεμπούτο στο εντός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδου.

19/12

19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν

20:30 Μονακό - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια