Mπάτλερ μετά τις 3 σερί ήττες: «Δεν χρειάζεται πανικός»

Ο Τζάρεντ Μπλάτλερ σε δηλώσεις του μετά την 3η σερί ήττα του Ερυθρού Αστέρα στην Euroleague από τη Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε πως χρειάζεται ψυχραιμία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Απλά, πρέπει να μείνεις ήρεμος. Δεν είναι ώρα για πανικό, πρέπει να μαζευτούμε και να συνεχίσουμε μαζί. Ακόμα και οι καλύτερες ομάδες κάποια στιγμή στη σεζόν περνούν δύσκολες φάσεις. Αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να μάθουμε. Ο στόχος μας παραμένει να είμαστε οι καλύτεροι στο τέλος της σεζόν.

Έχω συνηθίσει τη μπάλα, την ατμόσφαιρα, τον ρυθμό… Προσπαθώ να παίζω και να μην κοιτάζω υπερβολικά το ταμπλό, αλλά να επικεντρώνομαι σε ό,τι μας ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι. Να πηγαίνουμε με τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακIνταϊρ είναι πάντα δίπλα μου, μου δίνει συμβουλές, μιλάει μαζί μου και με ωθεί να παίξω το παιχνίδι μου… Μπορώ μόνο να πω ότι μου υπενθυμίζει πάντα να παίζω τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία».