Οτσόκολιτς: «Μας περιμένει δύσκολος αγώνας, η Ζαλγκίρις ήταν στην αρχή η ευχάριστη έκπληξη»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Μας περιμένει ένας δύσκολος αγώνας. Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που περιλαμβάνει κορυφαίους Λιθουανούς παίκτες μαζί με αρκετούς διεθνείς παίκτες, με επικεφαλής τους Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ.
Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη στην έναρξη της σεζόν της Euroleague. Ωστόσο, είχαν μια ελαφρώς πιο αδύναμη απόδοση την Τετάρτη (17/12), παρόμοια με εμάς. Πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας και να προσεγγίσουμε το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι κάναμε εναντίον της Βίρτους».