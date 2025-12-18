Οτσόκολιτς: «Μας περιμένει δύσκολος αγώνας, η Ζαλγκίρις ήταν στην αρχή η ευχάριστη έκπληξη»

Ο Μίρκο Οτσόκολιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτιζάν κόντρα στη Ζαλγκίρις για τη 17η αγωνιστική της Euroleague (19/12, 20:00) στάθηκε στα δυνατά σημεία της λιθουανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μας περιμένει ένας δύσκολος αγώνας. Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που περιλαμβάνει κορυφαίους Λιθουανούς παίκτες μαζί με αρκετούς διεθνείς παίκτες, με επικεφαλής τους Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ.

Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη στην έναρξη της σεζόν της Euroleague. Ωστόσο, είχαν μια ελαφρώς πιο αδύναμη απόδοση την Τετάρτη (17/12), παρόμοια με εμάς. Πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας και να προσεγγίσουμε το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι κάναμε εναντίον της Βίρτους».