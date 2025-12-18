MVP της 16ης αγωνιστικής ο Ελάιζα Μπράιαντ (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 84-78, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ενώ αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναδεικνύεται σε MVP αγωνιστικής στη Euroleague.
Ο Μπράιαντ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους με 2/4 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ γέμισε την στατιστική του και με 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Round 16 belongs to @Elijah_Bryant3 ⭐️— EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2025
MVP honors after a dominant night for @HapoelTLVBC 💪
MVP of the Round | #EveryGameMatters pic.twitter.com/7KFg5AubPd