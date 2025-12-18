MVP της 16ης αγωνιστικής ο Ελάιζα Μπράιαντ (vid)

Πολυτιμότερος παίκτης της 16ης αγωνιστικής της Euroleague αναδείχθηκε ο Ελάιζα Μπράιαντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 84-78, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ενώ αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναδεικνύεται σε MVP αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Μπράιαντ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους με 2/4 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ γέμισε την στατιστική του και με 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.