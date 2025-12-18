Eurobasket: Στα 33,3 εκατ. ευρώ ο οικονομικός αντίκτυπος της διοργάνωσης

Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, η Nielsen Sports διεξήγαγε μία έρευνα σχετικά με τη επιρροή που είχε το Ευρωμπάσκετ των γυναικών τις χώρες που το διοργάνωσαν.

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη αποκαλύφθηκε ότι το Ευρωμπάσκετ είχε μια πολύπλευρη θετική επίδραση στην Μπολόνια, το Μπρνο, το Αμβούργο και τον Πειραιά, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα οφέλη που είχαν οι αντίστοιχες διοργανώτριες του 2023. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η έκδοση του 2023 φιλοξενήθηκε σε δύο χώρες, με διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής.

Το πιο απτό από αυτά τα οφέλη είναι ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος, ο οποίος ανήλθε σε συνολικά 40,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της Nielsen.. Yπήρξε δηλαδή μια θεαματική αύξηση 95% για τους διοργανωτές σε σύγκριση με το 2023, τη Σλοβενία ​​και το Ισραήλ.

Για να προσδιορίσει αυτό το ποσό, η Nielsen Sports υπολόγισε το άθροισμα του οικονομικού, μιντιακού και κοινωνικού αντίκτυπου και αφαίρεσε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο οικονομικός αντίκτυπος, υπολογίστηκε στα 33,3 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο αυτού, 11,1 εκατομμύρια ευρώ, ήταν άμεσες δαπάνες, ενώ το υπόλοιπο ήταν άθροισμα έμμεσων οικονομικών οφελών. Αυξημένες ήταν και οι δαπάνες των φιλάθλων μα και άλλων επισκεπτών της εκδήλωσης. Υπολογίζεται ότι δαπανήθηκαν 3,17 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συνιστά μια εντυπωσιακή αύξηση 119% σε σύγκριση με το 2023.

Η ανάλυση του οικονομικού και του κοινωνικού αντίκτυπου σε συνδυασμό με τις προβολές στα Μέσα Ενημέρωσης ανά πόλη, επιβεβαιώνει ότι η πόλη που φιλοξένησε την Τελική Φάση, απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο. Ο Πειραιάς συγκέντρωσε περίπου 20,9 εκατομμύρια ευρώ, που μεταφράζεται σε 52% του συνολικού impact. Το μερίδιο του Αμβούργου ήταν 10,4 εκατομμύρια ευρώ, η Μπολόνια ακολούθησε με 5,2 εκατομμύρια ευρώ και το Μπρνο ήταν πολύ κοντά με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας παράγοντας που συνέβαλε στην εντυπωσιακή αύξηση του συνολικού οικονομικού οφέλους ήταν η προβολή από τα Μέσα Ενημέρωσης, η οποία υπολογίστηκε στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τηλεοπτικές εκπομπές, διαδικτυακή κάλυψη και κάλυψη μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό που ξεχωρίζει είναι τα 5,6 εκατομμύρια ευρώ της Τηλεόρασης, που κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων διοργανωτών.

Το γερμανικό τηλεοπτικό και streaming κοινό αυξήθηκε σε 26,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1/3 του παγκόσμιου κοινού των 73,92 εκατομμυρίων, ενώ η Ιταλία και η Ελλάδα ανέβηκαν στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου σχετικά με τους αριθμούς τηλεθέασης. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βελγικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά τις επαφές με τηλεποπτικούς χορηγούς, καθώς το Βέλγιο ολοκλήρωσε μια ιστορική πορεία και στέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια του Ευρωμπάσκετ.

Η μελέτη εμβαθύνει επίσης στα στοιχεία της καλά τεκμηριωμένης επιτυχίας του τουρνουά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα για τους διοργανωτές είναι ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρουν τις τέσσερις πόλεις δημιούργησαν πάνω από 8 εκατομμύρια εμφανίσεις, επιτυγχάνοντας μια συνδυασμένη καθαρή διαφημιστική αξία άνω των 200.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία της Nielsen Sports βασίστηκε σε μια αναδρομική ανάλυση και περιελάμβανε πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω επιτόπιων ερευνών, παρακολούθησης και αξιολόγησης σε διασταυρούμενα μέσα, καθώς και πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις από περισσότερες από 150 αντίστοιχεςμελέτες σε πόλεις που φιλοξένησαν διοργανώσεις με επιτυχία στο παρελθόν.