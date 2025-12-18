«Magic Euroleague» το βράδυ μετά το Παναθηναϊκός - Χάποελ!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται μετά τη ματσάρα του «T-Center» στη Web Tv του SDNA.

Η Ευρωλίγκα μπαίνει σήμερα στη 17η αγωνιστική και το ενδιαφέρον όσο περνάει ο καιρός γίνεται ολοένα και πιο μεγάλο. Η σημερινή μέρα έχει τέσσερα ματς από όπου δεσπόζει αυτό του «T-Center».

Εκεί, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και θέλει να δώσει συνέχεια στον προχθεσινό θρίαμβο με την Φενέρ.

Μετά το τέλος του ματς του «τριφυλλιού», θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA με αναλύσεις και κυρίως αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική ομάδα του σάιτ!

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη σπέσιαλ εκπομπή έρχεται.