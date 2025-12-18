Καμπούρης: «Οι ελληνικές ομάδες έχουν δείξει ότι μπορούν να προκριθούν στους "16" του Eurocup»

Ο assistant coach της Εθνικής Γυναικών, Νίκος Καμπούρης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και έκανε το δικό του σχόλιο για τις σημερινές (18/12) αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και το EuroCup.

Αναλυτικά είπε:

Για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Ελιτζούρ Ράμλα: «Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό ότι τα δύο παιχνίδια είναι στο ΣΕΦ. Δεν παίζει τόσο ρόλο ο κόσμος και η έδρα που έχουμε στο μυαλό μας. Έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η ομάδα που έρχεται από την Ευρωλίγκα και κατάφερε να πάρει μία νίκη. Αν παίξουν πάλι στον ίδιο ρυθμό, έχουν το πλεονέκτημα για να προκριθούν».

Για τη ρεβάνς του Αθηναϊκού με τη Χάιρις: «Όταν θεωρείσαι φαβορί και θέλεις να φτάσεις υψηλά πρέπει να το πεις. Δε συμφωνώ με αυτήν τη μετριοπάθεια σε κάποιες δηλώσεις. Μία ομάδα πρέπει να το δηλώνει όταν θέλει να φτάσει υψηλά και να το αποδεικνύει. Οι πέντε πόντοι διαφοράς δεν παίζουν μικρότερο ρόλο, προκρίνεται αυτός που νικάει. Ο Αθηναϊκός είναι ισχυρότερη ομάδα και πρέπει να στοχεύσει τη νίκη, όχι να πει ότι θα χάσει το πολύ με τέσσερις πόντους. Στόχος κάθε ομάδας πρέπει να είναι η νίκη».

Για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, εκτός έδρας: «Πηγαίνει σε μία δυνατή έδρα και θα έχει κόσμο ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Παναθηναϊκός είναι σε εξαιρετικό μομέντουμ, έρχονται οι νίκες χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορά ή ο αντίπαλος. Έχει μία πολύ ωραία ψυχολογία και εικόνα, έχουν χημεία οι αθλήτριες και μου κάνει εντύπωση. Νίκησαν καθαρά, το ματς ήταν για νίκη 10 πόντων. Έχει σωστές παίκτριες σε σωστές θέσεις».

Για το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ γυναικών: «Ξεκινήσαμε από την προηγούμενη βδομάδα να λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι, τώρα είμαστε περισσότερο γιατί νίκησαν. Ο ανταγωνισμός μίας ελληνικής ομάδας “τραβάει” την άλλη και αυτό φαίνεται τώρα. Βήμα-βήμα καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια του μπάσκετ. Το έχουμε συζητήσει και στην Εθνική Γυναικών. Όλοι το είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο, αλλά αν δεν το δεις δε μπορείς να το πιστέψεις. Τώρα είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορούν να περάσουν και το έχουμε δει σχεδόν, είναι το επόμενο βήμα. Είναι κάτι το οποίο “χτίστηκε” και φαίνεται».