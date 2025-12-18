Μπάσκετ για καλό σκοπό στο ΟΑΚΑ

Σπουδαία πράξη αλληλεγγύης από τις ομάδες Auntie Justice και την Sthenos bc που καλούν τον κόσμο στο μεταξύ τους παιχνίδι να συγκεντρώσει ρούχα, παιχνίδια και δώρα για άστεγους και παιδιά που βρίσκονται σε νοσοκομεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καλή η «Θεία δίκη», καλό και το μπασκετάκι, όμως αυτές τις άγιες ημέρες που πλησιάζουν κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη αξία.

Στις 21/12/2025 και ώρα 7:00 το απόγευμα στο @telekomcenterathens η Auntie Justice αντιμετωπίζει την ομάδα @sthenos_b_c και δεν κατεβαίνουν στο γήπεδο για έναν ακόμη αγώνα μπάσκετ .

Κατεβαίνουν με έναν ιερό σκοπό: να χαρίσουν λίγη ζεστασιά και χαμόγελα τα φετινά Χριστούγεννα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Από εσάς δεν ζητάμε μόνο να είστε δίπλα μας στην εξέδρα.

Ζητάμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας 💚

Συγκεντρώνουμε:

🧣 Κουβέρτες και χειμερινά ρούχα για ανθρώπους που ζουν χωρίς σπίτι

🧸 Παιχνίδια και δώρα για παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία

Η προσφορά δεν περιορίζεται μόνο στην ημέρα του αγώνα.

Από αύριο κιόλας, ανοίγουμε την καρδιά και τον χώρο μας στο Telekom Center Athens, δίνοντας σε όλους εσάς τη δυνατότητα να φέρετε ό,τι μπορείτε, ώστε μαζί να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα είδη για ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 19:00, θα βρίσκεται άνθρωπος της ομάδας μας στον χώρο για να παραλαμβάνει πράγματα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας📞

6985632073

698 6235956

Μια μικρή πράξη από εμάς μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον.

Ελάτε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα κάτι παραπάνω από μπάσκετ