Μπαρτζώκας: «Πάντα θα υπάρχει γκρίνια σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός - Έχουμε πίεση επειδή πήγαμε σε τέσσερα σερί Final Four»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα αίτια της ήττας από τη Βαλένθια, τον αγώνα που ακολουθεί με τη Βιλερμπάν, την κατάσταση του νεοφερμένου Μόρις και την γκρίνια που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού των Πειραιωτών στη Media Day ενόψει της αυριανής (19/12) αναμέτρησης με την Βιλερμπάν:

Αρχικά είπε: «Να κερδίσουμε γιατί οι νίκες δημιουργούν καλό κλίμα και οι ήττες το αντίθετο. Υπήρξε στεναχώρια στην ομάδα, αλλά για 3 δεκάλεπτα παίξαμε πολύ καλά. Καταρρεύσαμε ψυχολογικά σε μεγάλα σουτ της Βαλένθια. Τα δύο του Τόμπσον. Παίξαμε με πίεση στη συνέχεια. Η Βαλένθια έκανε εκπληκτικό ματς. Βελτιωθήκαμε στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε για τρία δεκάλεπτα. Να επανέλθουμε σιγά σιγά στα γνωστά μας στάνταρ.

Για τη Βιλερμπάν: «Solid ομάδα, παίζει σκληρά και πολλά ματς τα έχασε στο τελευταίο τρίλεπτο-πεντάλεπτο. Χθες κέρδισε τη Μπάγερν. Κάθε ματς είναι δύσκολο και κρύβει παγίδες. Πρέπει να παίξεις καλά για να κερδίσεις. Δεν υπάρχει εύκολο ματς».

Για τον Μόρις: «Τα εργομετρικά του είναι καλά αλλά όχι στο επίπεδο των άλλων παικτων. Πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς με ένα μήνα απουσία. Είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι να παίξει την Κυριακή με Κολοσσό και μετά να μπει στο rotation».

Για τα νεκρά διαστήματα του Ολυμπιακού: «Ψάχνουμε το λόγο. Θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιες λάθος επιλογές. Χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ στο τέλος. Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται ανάποδα γιατί ο αντίπαλος είναι καλός. Παίζει ρόλο και σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος. Σε φοβερή κατάσταση η Βαλένθια. Όλα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν 20 πολύ καλές ομάδες. Είδα στο Βιλερμπάν-Μπάγερν πώς έκανε ο κόσμος και τι αγωνία υπήρχε για να μπουν οι κρίσιμες βολές. Αυτό συζητούσα με τους συνεργάτες μου, τι στρες είχαν για να κάνουν μια νίκη. Μεγάλο κίνητρο για κάθε ομάδα. Να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας. Μας έβαλε πίεση η Βαλένθια και δεν διαχειριστήκαμε το ματς καλά».



Και στη συνέχεια τόνισε: «Στα αποδυτήρια μιλάμε για το τι πρέπει να κάνουμε στο μπάσκετ και μόνο αυτό. Η γκρίνια θα υπάρχει πάντα σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με πίεση επειδή έχει πάει 4 σερί Final Four, πως το Final Four είναι δεδομένο και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Άλλο να κάνεις καλή χρονιά και άλλο να πεις πως θα είμαι εκεί και θα πάρω την Euroleague»

Αυτή τη στιγμή πάμε όλο και περισσότερο στο ΝΒΑ. Μη αναμενόμενα αποτελέσματα και χθες και προχθές. Θα πίστευε κανείς πως η Εφές θα κερδίσει με 25 πόντους τη Ζάλγκιρις και η Μπασκόνια εύκολα τη Μονακό; Έχουμε παραπάνω από ένα γύρο ακόμα. Έχουμε και ματς λιγότερο. Καλό είναι να κοιτάμε ό,τι έχουμε μπροστά μας».

Ενώ έκλεισε λέγοντας: «Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε τον Έβανς. Ήταν 1.5 χρόνο και ήξερε το σύστημα της ομάδας. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε μπήκαμε σε επιλογές. Πήραμε τον Νιλικίνα. Η Παρτίζαν έκανε διαφορετική επίθεση σε σχέση με εμάς. Ήταν ο καλύτερος point guard που θα μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά. Όταν δεν παίζει ο Γουόκαπ που ξέρει το παιχνίδι μας καλά, η ομάδα αντιμετωπίζει διάφορα θέματα για το πως πρέπει να κυκλοφορήσει η μπάλα. Έχουμε δύο σκόρερ που παίζουν στην ίδια θέση που έμαθαν να παίρνουν πολλές μπάλες. Και ο Σάσα και Άλεκ στο 4 που είναι καλοί σουτέρ. Η ομάδα πρέπει να βρει τις ισορροπίες της και αυτό κοστίζει σε μεγάλα διάστημα που καταρέουμε και δεν παίζουμε καλά. Τρεις από τους 5 παίκτες της περσινής πεντάδας είναι έξω. Δεν είναι ίδιος ο Ολύμπιακός με πέρυσι κ ίσως χρειαστέι χρόνος».