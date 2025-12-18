Κυνηγώντας το… θαύμα part II: Ο Ερ. Αστέρας που υποχρέωσε αντίπαλο σε 55 λάθη και το 1,03 απόδοση!

Το περασμένο Σάββατο, ο Ερυθρός Αστέρας… αγριεμένος από την πρώτη ήττα της σεζόν στην Αθήνα υποδέχθηκε την άτυχη Κράλιεβο.

Το τελικό 120-49 ίσως και να ήταν αναμενόμενο αν έβλεπε κανείς σε μια στατιστική κατηγορία έναν από τους πιο σπάνιους αριθμούς που μπορεί κανείς να δει στο σύγχρονο μπάσκετ: Ο Αστέρας είχε προκαλέσει με την ασφυκτική πίεση τον αντίπαλο του να υποπέσει σε… 55 λάθη!

Δηλαδή έκαναν 1,37 λάθη ανά λεπτό αγώνα. Γίνεται; Κι όμως το μπάσκετ που πρεσβεύει η Μάλκοβιτς με πρέσινγκ στα 4/4 του γηπέδου και ένα χέρι πάντα στο πρόσωπο του αντιπάλου μπορεί να προκαλέσει κι αυτό το στατιστικό. Ο Παναθηναϊκός παίζοντας… φανταστικά στο πρώτο ματς κέρδισε με διαφορά 9 πόντων έχοντας υποπέσει σε 31 λάθη, εκ των οποίων 12 η εγκέφαλος του, Φιγιόντα Φιτζέραλντ.

Η συνθήκη απόψε δεν είναι απλά απαιτητική. Ο Παναθηναϊκός καλείται μεν να προασπιστεί μια διαφορά 9 πόντων αλλά για τις στοιχηματικές είναι… σα να έχει χάσει ήδη.

Η νίκη του Αστέρα πληρώνει 1,03 (!), το χάντικαπ είναι στους 17,5 πόντους. Κοινώς, ακόμα και οι ουδέτεροι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει απόψε θαύμα.

Δεδομένων και των απουσιών, Σταμολάμπρου και Μπράουν (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής τρίτη Αμερικανίδα στο Eurocup), το rotation της Σελέν Ερντέμ θα είναι στενό, στο πρώτο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκαν 6 παίκτριες.

Υπό αυτή την έννοια, οι αήττητες εντός συνόρων πράσινες, πρέπει να σπάσουν όχι μόνο το πρέσινγκ με… χέρια και πόδια που παίζει ο Ερυθρός Αστέρας σε ένα εχθρικό περιβάλλον που θα συναντήσουν σήμερα στο Βελιγράδι αλλά και την φθορά, την κούραση που στο πρώτο ματς αντιμετωπίστηκαν και με τη συμβολή της κερκίδας που είχε πάρει φωτιά.

Τα προγνωστικά είναι ξανά κόντρα στην ομάδα της Ερντέμ, αλλά δεν είναι δα και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό φέτος. Μπορεί μια ακόμα υπέρβαση, ένα θαύμα που δύναται να οδηγήσει σε πρόκριση επί μιας ομάδας με μπάτζετ και στόχους που έφταναν ως την κατάκτηση του Eurocup; Η απάντηση σήμερα στις 19:00, στο κανάλι της FIBA στο YouTube.