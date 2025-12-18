Μέλβιν: «Έπρεπε να αλλάξουμε τον... διακόπτη και αυτό ακριβώς κάναμε»

Νέα μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία (62-70), με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να σχολιάζει τα σημεία-κλειδιά της επικράτησης κόντρα στη Σπόρτινγκ.

Ο Δικέφαλος δεν σταμάτησε ούτε στη Λισαβόνα, φεύγοντας με το «διπλό» από την έδρα της Σπόρτινγκ (62-70) και πλέον βρίσκεται στο 2/2 του ομίλου μαζί με τη Μπιλμπάο.

Ο Αμερικάνος φόργουορντ, Κλίβελαντ Μέλβιν σχολίασε τα σημεία-κλειδιά του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να αλλάζει... πρόσωπο στο β΄ημίχρονο και να παίρνει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζαμε πως θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και δεν θα ήταν εύκολο. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Η Σπόρτινγκ μπήκε σκληρά και έπαιξε σκληρό και ομαδικό μπάσκετ. Προφανώς δεν παίξαμε σωστά και ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να το γυρίσουμε. Να αλλάξουμε το διακόπτη και αυτό ακριβώς κάναμε. Μπήκαμε επιθετικά, κυκλοφορήσαμε τη μπάλα και παίξαμε περισσότερη άμυνα. Αυτό ήταν που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και να πάρουμε τη νίκη»».