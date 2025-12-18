Αποδοκιμασίες και... αναπτήρας από τους οπαδούς της Παρτιζάν

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βαριά εντός έδρας ήττα της Παρτιζάν από τη Βίρτους με 86-68, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμασαν τους παίκτες, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν εκτοξεύτηκε αναπτήρας προς τον Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αντέδρασε με ψυχραιμία, πιάνοντας τον αναπτήρα και παραδίδοντάς τον στην ασφάλεια του γηπέδου, δείχνοντας επαγγελματισμό μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα.

Η Παρτιζάν Mozzart Bet Βελιγραδίου, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε επικρατήσει της Μπάγερν και του Ερυθρού Αστέρα, παρουσιάστηκε αγνώριστη απέναντι στη Βίρτους, αδυνατώντας να βρει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση.

Οι αποδοκιμασίες είχαν ξεκινήσει ήδη πριν από το τζάμπολ, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Ζάρκο Πάσπαλι, να γίνεται στόχος του κόσμου, ενώ μετά τη λήξη οι παίκτες άκουσαν έντονα σφυρίγματα.

Navijači Partizana nisu bili zadovoljni izdanjem svojih ljubimaca nakon utakmice sa Virtusom 🔈#kkp #kkpartizan pic.twitter.com/H9CbvX0PxT — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) December 17, 2025

«Οι οπαδοί μας είναι παθιασμένοι και τέτοιες αντιδράσεις είναι αναμενόμενες όταν δεν παίζουμε καλά», δήλωσε ο Ουάσινγκτον στα σερβικά ΜΜΕ. «Αυτή είναι η Σερβία, έτσι είναι το μπάσκετ εδώ».

Από την πλευρά του, ο Στέρλινγκ Μπράουν εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στις αποδοκιμασίες, τονίζοντας ότι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας ήταν τα λάθη: «Με 20 turnovers δεν μπορείς να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια. Αν προσέχαμε περισσότερο την μπάλα, όλα θα ήταν διαφορετικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες της Παρτιζάν είχαν αποδοκιμαστεί και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν, το πρώτο μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο.

Επόμενος σταθμός για την Παρτιζάν είναι το Κάουνας, όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις, με τη συμμετοχή του Τζαμπάρι Πάρκερ να παραμένει αμφίβολη, μετά τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό του από το ματς με τη Βίρτους και τις πρόσφατες δηλώσεις του για το μέλλον του στην ομάδα.