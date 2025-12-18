Παρτιζάν: Η ενόχληση του Πάρκερ που δεν  έπαιξε με Βίρτους

Το μέλλον του Αμερικανού σύμφωνα με τα σέρβικα ΜΜΕ δεν είναι ευοίωνο στην ομάδα.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν αγωνίστηκε λεπτό στην ήττα της Παρτιζάν από την Βίρτους και σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, το μέλλον του στην ομάδα του Βελιγραδίου είναι στον... αέρα.

Ο Αμερικανός δεν έκρυψε την ενόχληση του για το dnp δίπλα από το όνομα του στην στατιστική του αγώνα.

«Πρόκειται για την ομάδα, όχι για εμένα. Είμαι επαγγελματίας. Να το επόμενο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δεν καθορίζει ποτέ μια σεζόν. Το νούμερο ένα είναι να παίζεις. Ξέρετε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Επομένως, είτε θα παίξω εδώ είτε κάπου αλλού, πρέπει να ανησυχώ για το μέλλον μου, αλλά πάλι - είμαι επαγγελματίας», ανέφερε.

«Με παίρνετε συνέντευξη, αλλά γιατί είμαι τόσο σημαντικός όταν δεν έχω καμία σχέση με αυτή την ήττα; Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στηρίξω την ομάδα μου. Δεν έπαιξα, η προσοχή δεν πρέπει να είναι στραμμένη σε εμένα. Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στους παίκτες και θέλω να τους στηρίξω» πρόσθεσε.