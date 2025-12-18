Οι Γκρίζλις απέδρασαν από την έδρα των Τίμπεργουλβς

Οι Μέμφις Γκρίζλις έφυγαν θριαμβευτές από τη Μινεάπολις, επικρατώντας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 116-110.

Οι Γκρίζλις έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου προηγήθηκαν με 27-29, με τους Τίμπεργουλβς να βγάζουν μια μικρή αντίδραση στη δεύτερη περίοδο, κλείνοντας το ημίχρονο με την ελάχιστη διαφορά (62-61).

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο οι Γκρίζλις πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι γηπεδούχοι, έφυγαν από την έδρα των Τίμπεργουλβς, με ένα μεγάλο διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 12-14.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ρούντι Γκομπέρ να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 16 πόντους και 16 ριμπάουντ.

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