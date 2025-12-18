Οι Μπουλς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Σικάγο Μπουλς επέστρεψαν στα νικηφορα αποτελέσματα, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 127-111.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους Καβαλίερς να έχουν το ελάχιστο προβάδισμα (33-34), όμως στη συνέχεια οι «Ταύροι» ανέβασαν ρυθμό και με επί μέρους 29-24 στην δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 62-58.

Στο δεύτερο μέρος οι Μπουλς κυριάρχησαν, με τους Καβαλίερς να καταρρέουν στην τέταρτη περίοδο, επιτρέποντας στους «Ταύρους» να φτάσουν με άνεση στη νίκη βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-15, με τους φιλοξενούμενους να πέφτουν στο 15-13.

Ο Τζος Γκίντι με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ για τους Καβαλίερς το «πάλεψε» ο Ντόνοβαν Μίτσελ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 5 ασίστ.

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