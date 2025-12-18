Πάρκερ: «Είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη είτε θα παίξω στην Παρτίζαν, είτε αλλού»

O Tζαμπάρι Πάρκερ έδωσε την απάντησή του για τη μη χρησιμοποίησή του στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Βίρτους Μπολόνια, τονίζοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα στην δήλωσή του ήταν σα να άνοιξε την πόρτα της εξόδου από την Παρτιζάν, τονίζοντας ότι είτε θα παίζει για την Παρτιζάν, είτε για άλλη ομάδα θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το νούμερο ένα είναι να παίζεις. Ξέρετε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Επομένως, είτε θα παίξω εδώ είτε κάπου αλλού, πρέπει να ανησυχώ για το μέλλον μου. Και πάλι όμως είμαι επαγγελματίας.

Γιατί είμαι τόσο σημαντικός και με ρωτάτε όταν δεν έχω καμία σχέση με το αποψινό παιχνίδι; Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στηρίξω την ομάδα μου. Δεν έπαιξα, η προσοχή δεν πρέπει να είναι στραμμένη σε εμένα. Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στους παίκτες και θέλω να τους στηρίξω».