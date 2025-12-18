Οτσόκολιτς για Πάρκερ: «Με αυτά που είδα στην προπόνηση αποφάσισα να μην παίξει»!

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Μίρκο Οτσόκολιτς, πέταξε αιχμές για τον Τζαμπάρι Πάρκε, εξηγώντας τους λόγους που ο έμπειρος γκαρντ δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Οτσόκολιτς, εξήγησε ότι η μη συμμετοχή του Πάρκερ στο ματς με τους Ιταλούς, ήταν δική του απόφαση βάση της εικόνας που σχημάτισε από την παρουσία του Αμερικανού στις προπονήσεις.

«Το ότι ο Τζαμπάρι δεν έπαιξε απόψε είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση. Είναι αποτέλεσμα της εντύπωσης που σχημάτισα από αυτά που είδα στην προπόνηση. Είναι η δική μου απόφαση και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να την εξηγήσω περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οτσόκολιτς.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ στην Παρτιζάν είναι στον... αέρα και η παρουσία του στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας είναι εξαιρετικά αμφίβολη...