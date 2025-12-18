O Μπρουκς επιτέθηκε στον Λεμπρόν: «Είναι εθισμένος στα social media» (vid)

Συνέχεια στην μεγάλη κόντρα που έχει με τον Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε ο Ντίλον Μπρουκς, λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή αναμέτρηση των Σανς με τους Λέικερς.

Ο Καναδός φόργουορντ, στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ του Λεμπρόν και στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά προς τον «Βασιλιά», με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.

Στη συνέχεια, μάλιστα ο Λεμπρόν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο και από την γραμμή των βολών, χάρισε τη νίκη στους «Λιμνάνθρωπους», με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεσπαθώνει.

«Είναι εθισμένος στα social media, μετά τον αγώνα πόσταρε συνέχεια. Όταν βγαίνω στο παρκέ δεν βλέπω τον Λεμπρόν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είμαι αυτός που είμαι.

Εύχομαι να μην του κάναμε φάουλ στο τελευταίο σουτ, είμαι σίγουρος ότι θα έκανε ερμπολ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καναδός φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς.