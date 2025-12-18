Ξέσπασμα Σπανούλη: «Παίζουμε πολύ άσχημα, δεν είμαστε ομάδα playoffs αυτή τη στιγμή»

Ο προπονητής της Μονακό μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπασκόνια, εξέφρασε τον έντονο εκνευρισμό του για την απόδοση της ομάδας του.

Ο Βασίλης Σπανούλης μιλώντας στο flash interview ξέσπασε για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ότι με αυτή την εικόνα η Μονακό δεν δείχνει έτοιμη για τα playoffs.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Μπασκόνια , έπαιξαν πιο σκληρά. Και όπως πάει η Ευρωλίγκα, όποιος παίζει πιο σκληρά και πιο σωματικά κερδίζει παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, δεν παίζουμε καλό μπάσκετ και δεν είμαστε ομάδα playoffs αυτή τη στιγμή.

Παίζουμε πολύ άσχημα, χωρίς καλή ενέργεια και πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβω, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Τώρα είναι η ομάδα να σηκωθεί και να επιστρέψει στις αρχές της. Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, δεν έχουμε μεγάλο ροτέισον».