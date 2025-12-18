Συναγερμός στην Βιλερμπάν για Ντε Κολό - Αμφίβολος ενόψει Ολυμπιακού

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Βιλερμπάν, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Νάντο Ντε Κολό στην αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Λίγα 24ωρα πριν η γαλλική ομάδα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, η συμμετοχή του Νάντο Ντε Κολό στην αναμέτρηση είναι αμφίβολη μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε ο πολύπειρος γκαρντ.

Ο Ντε Κολό αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπάγερν και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Ο 38χρονος γκαρντ, στα λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί σημείωσε 8 πόντους και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που σπάει το φράγμα των 5.000 πόντων.