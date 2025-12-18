Ζντοβτς: «Σημαντική νίκη για την πρόκριση, Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι»

Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς, μίλησε για τη νίκη του Δικεφάλου επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά και την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα περίεργο και κακό παιχνίδι, αλλά και αρκετά δυνατό. Υπήρχαν καλές άμυνες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Εμείς είχαμε δύο νέους παίκτες, που είναι σκόρερ και οι δύο, θέλουν τη μπάλα για να παίξουν. Αυτό είναι κάτι στο οποίο προσαρμοζόμαστε γιατί δεν έχουν κάνει παρά ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας.

Αυτός ήταν και ένας λόγος που η επίθεσή μας δεν πήγε καλά και δεν μπορέσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είχαμε όμως τον έλεγχο στα ριμπάουντ και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Συγχαρητήρια στους παίκτες, γιατί πετύχαμε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη πολλά παιχνίδια, αλλά θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας να προκριθούμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».