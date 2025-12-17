Μίλιτσιτς: «Ούτε εγώ περίμενα ότι θα εξελιχθούμε τόσο γρήγορα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε τόσο στη νίκη του Άρη Betsson μέσα στο Αμβούργο, όσο και στην εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των κιτρινόμαυρων μετά το διπλό στο Αμβούργο:

«Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε από το πρώτο λεπτό. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να τον έχουμε δίπλα μας, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι, παρότι δεν έχουμε πάντα τον χρόνο προετοιμασίας που θα θέλαμε.

Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ περίμενα ότι θα εξελιχθούμε τόσο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από πολλές ομάδες και αυτό μου δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια και για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Έχουμε δουλέψει σωστά και μεθοδικά, βήμα-βήμα, κάνοντας τα πράγματα όπως πρέπει μέχρι να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει».

Για την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ντάνιελς: «Είναι ένας παίκτης που μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα και πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρχε λόγος να διαλυθούμε γι’ αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτή την ομάδα και τα χάσαμε όλα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που δεν περιμέναμε και ίσως να μην υπολογίσαμε σωστά κάποια πράγματα.

Ξέρουμε τις δυνατότητές μας και την ποιότητά μας. Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι σε τακτικό επίπεδο και να δείξουμε περισσότερη πειθαρχία, ώστε να μην τους επιτρέψουμε ελεύθερα σουτ. Σίγουρα μας κόστισαν πολύ και τα επιθετικά ριμπάουντ που πήραν.

Παρόλα αυτά, δουλεύουμε καθημερινά με συγκέντρωση και ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αλλαγών μέσα στη σεζόν και προσπαθώ να δω ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε»