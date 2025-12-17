Το πανόραμα της Euroleague: Μεγάλη... γκέλα για τη Μονακό

Δείτε την βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής.

Η Αναντολού Εφές δε δυσκολεύτηκε κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας (64-87), ενώ η Βιλερμπάν κατάφερε να πάρει το ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου (76-74). Η Βίρτους Μπολόνια πήρε το «διπλό» με 86-68 απέναντι στην Παρτιζάν και τέλος η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και κέρδισε με 85-73 την Μονακό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

16/12

Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85

17/12

Ζαλγκίρις Κάουνας - Αναντολού Εφές 64-87

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 76-74

Παρτιζάν - Βίρτους Μπολόνια 68-86

Μπασκόνια - Μονακό 85-73

Η βαθμολογία:

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4

2) Βαλένθια 11-5

3) Μπαρτσελόνα 11-5

4) Παναθηναϊκός AKTOR 10-6

5) Φενερμπαχτσέ 9-6

6) Μονακό 9-7

7) Ερυθρός Αστέρας 9-7

8) Ζαλγκίρις Κάουνας 9-7

9) Ρεάλ Μαδρίτης 9-7

10) Αρμάνι Μιλάνο 9-7

11) Ολυμπιακός 8-7

12) Βίρτους Μπολόνια 8-8

13) Ντουμπάι BC 7-9

14) Μακάμπι Τελ Αβίβ 6-10

15) Μπασκόνια 6-10

16) Αναντολού Εφές 6-10

17) Παρτιζάν 6-10

18) Παρί 5-11

19) Μπάγερν Μονάχου 5-11

20) Βιλερμπάν 4-12

Η επόμενη αγωνιστική (17η):

18/12

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενερμπαχτσέ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί

19/12

19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν

20:30 Μονακό - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια